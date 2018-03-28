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Сегодня – Всемирный день театра

Идея зародилась еще в 2015 году, к 100-летнему юбилею французской певицы Эдит Пиаф. Постановка основана на ее собственных мемуарах, а так же на воспоминаниях сводной сестры. Это спектакль вынесли на суд зрителей студенты 4 курса орловского института культуры. Среди выпускников группы всего один молодой человек. Перед преподавателем стояла сложная задача - найти материал, который бы подходил преимущественно женскому коллективу.

Выход студентов кафедры режиссуры и мастерства актера за пределы родного института - всегда яркое событие в жизни Орла. В этот раз свою площадку молодым театралам предложил Центр своевременного искусства. Такая дружба между творческими объединениями всегда рождает новые течения в культурном пространстве города.

Выступление на чужих площадках - не случайность, а постоянная практика для студентов института культуры. Они участвуют в фестивалях и конкурсах.

В учебном театре «Диагональ» с 26 по 30 марта будут проходить открытые показы спектаклей.