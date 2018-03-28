Новости версия для печати Сегодня уровень пожарной безопасности проверят в орловском торговом центре «Метро» В ходе рейда обследуют противопожарную систему и средства оповещения, проверят наличие запасных выходов.



Специалисты орловского МЧС проведут инструктаж для сотрудников, а также организуют учения – эвакуируют посетителей. Планируется отработать взаимодействие пожарных с другими службами – полицией, скорой медицинской помощью, водоканалом и организацию связи между подразделениями МЧС. Также проверят исправность источников противопожарного водоснабжения, изучат пути и подъезды к зданию. Жителей Орла просят не волноваться, когда сработает система оповещения.





Мария Семак

28 марта 2018 года







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