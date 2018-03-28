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В Орле будет работать Окружная школа подготовки руководителей штабов студенческих отрядов

Как сообщает информационный портал Орловской области , в трехдневную программу мероприятия войдут обучающие лекции, тренинги и семинары, направленные на повышение уровня компетенций командного состава штабов студенческих отрядов.

Слушатели школы смогут пройти комплексное обучение, в том числе в сфере управления персоналом, мотивации, проектной деятельности. По результатам проекта будет проведена обязательная аттестация с выдачей сертификатов об обучении.

Цикл окружных школ проводится с 29 марта по 23 апреля в семи регионах России.