Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Общая боль и утрата. Орловцы провели митинг в поддержку кемеровчан. - Дорожная трагедия. ДТП оборвало три жизни. - К весеннему призыву готовы. Орловщина должна поставить «под ружье» около тысячи человек. - Они освободили не только Россию, но и всю Европу. Советским солдатам сегодня поклонились в 85-ти городах страны. - Берегите здоровье. Сегодня - День нефролога.

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Вести-Орёл

27 марта 2018 года







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