Новости версия для печати Орловцы скорбят вместе с кемеровчанами В Орле жители города собрались на митинг памяти, в храмах прошли поминальные службы. Сегодня открыли Стену Памяти, куда можно принести цветы, игрушки, зажечь свечи.



Накануне многие орловцы собрались у сквера Танкистов, многие пришли туда с детьми. В их руках - свечи в красных лампадках, живые цветы и, конечно, игрушки - в память о жертвах в городе Кемерово, где пожар унес жизни десятков россиян, большая часть из которых дети. Этот стихийный мемориал около Вечного огня с каждой минутой становился все больше.



Музыка скорби разнеслась и над площадью Ермолова. Там прошел митинг. В нем приняло участие несколько сотен орловцев. Они просто молчали. В такой ситуации трудно найти нужные слова, еще труднее сдержать слезы. Плакаты говорят за всех: «Кемерово, мы с тобой!»

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Жители Кемерово, попавшие в столь страшную ситуацию, сегодня должны знать, что они не одни. И самое страшная утрата, что погибли дети, которые ни в чем не виноваты, которые стали заложниками беспринципности, отсутствия нормального, должного подхода и контроля со стороны как проверяющих органов, так и бизнеса, который не посчитал должным создать условия безопасности». Леонид Музалевский, председатель орловского Областного Совета народных депутатов: «Это катастрофа судеб, когда в один момент жизнь разделилась «до» и «после». Сегодня мы говорим, что это не должно повториться ни в одном регионе нашей страны». Первая панихида по тем, кто не смог выбраться из «огненной ловушки», прошла в понедельник вечером, в храмах Орла и вчера и сегодня идут поминальные службы. Поминальные свечи зажигали горожане всех возрастов.



Сегодня по всей России приспущены флаги, телеканалы изменили сетку вещания, никаких развлекательных программ – в стране день траура.



В Орле на улице Ленина открыли Стену Памяти, чтобы каждый желающий смог прийти сюда и почтить память тех, кто погиб во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».





Анна Вайсергисер

28 марта 2018 года







На главную страницу





