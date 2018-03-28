Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
28.03.2018
15:20:35
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловцы скорбят вместе с кемеровчанами

В Орле жители города собрались на митинг памяти, в храмах прошли поминальные службы. Сегодня открыли Стену Памяти, куда можно принести цветы, игрушки, зажечь свечи.

Накануне многие орловцы собрались у сквера Танкистов, многие пришли туда с детьми. В их руках - свечи в красных лампадках, живые цветы и, конечно, игрушки - в память о жертвах в городе Кемерово, где пожар унес жизни десятков россиян, большая часть из которых дети. Этот стихийный мемориал около Вечного огня с каждой минутой становился все больше.

Музыка скорби разнеслась и над площадью Ермолова. Там прошел митинг. В нем приняло участие несколько сотен орловцев. Они просто молчали. В такой ситуации трудно найти нужные слова, еще труднее сдержать слезы. Плакаты говорят за всех: «Кемерово, мы с тобой!»
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Жители Кемерово, попавшие в столь страшную ситуацию, сегодня должны знать, что они не одни. И самое страшная утрата, что погибли дети, которые ни в чем не виноваты, которые стали заложниками беспринципности, отсутствия нормального, должного подхода и контроля со стороны как проверяющих органов, так и бизнеса, который не посчитал должным создать условия безопасности».
Леонид Музалевский, председатель орловского Областного Совета народных депутатов: «Это катастрофа судеб, когда в один момент жизнь разделилась «до» и «после». Сегодня мы говорим, что это не должно повториться ни в одном регионе нашей страны».
Первая панихида по тем, кто не смог выбраться из «огненной ловушки», прошла в понедельник вечером, в храмах Орла и вчера и сегодня идут поминальные службы. Поминальные свечи зажигали горожане всех возрастов.

Сегодня по всей России приспущены флаги, телеканалы изменили сетку вещания, никаких развлекательных программ – в стране день траура.

В Орле на улице Ленина открыли Стену Памяти, чтобы каждый желающий смог прийти сюда и почтить память тех, кто погиб во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».


Анна Вайсергисер
28 марта 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта