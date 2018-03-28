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В результате ДТП в Орловском районе пострадала 8-летняя девочка

Участниками ДТП стали малолитражка «Пежо» и отечественный грузовик марки «ГАЗ». Хотя обе машины получили повреждения, касания между транспортными средствами не было. Автофургон потерял на ходу заднее колесо, с которым и не смог разминуться на дороге маленький «Пежо», за рулем которого находилась женщина.

Водитель грузовика утверждает: в путь выехал на исправной машине, поводов беспокоиться не было. Неполадки в ходовой части – полная неожиданность. Вероятной причиной ДТП, считает шофер, могли стать некачественные запчасти. Совсем недавно производился ремонт шасси.

Так или иначе, говорят инспекторы, а за исправность и безопасность машины в дороге отвечает именно водитель. Маленькая потерпевшая, сообщили в ГИБДД, отделалась ушибами. Авария создала на трассе внушительные заторы, пропускать автомобильные потоки инспекторам приходилось поочередно.