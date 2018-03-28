Новости версия для печати На Орловщине растет число заболевших гриппом и ОРВИ За последнюю неделю к медикам обратились около 5 тысяч 200 человек.



Дети в возрасте до 14 лет составили 55% от общего числа заболевших. Общий уровень заболеваемости превышает эпидпорог на 19%. В Роспотребнадзоре сообщили, что за последние две недели среди заболеваний существенно выросло количество случаев гриппа.





Юлия Сулим

28 марта 2018 года







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