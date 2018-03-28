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В Орле продолжаются работы по ямочному ремонту дорог

В настоящее время дефекты дорожного покрытия устраняются на Красном мосту. Работы ведутся круглые сутки. Уже сегодня дорожники начнут ремонт в переулке Маслозаводском.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил управлению коммунального хозяйства совместно с ГИБДД составить карту улиц, которые в первую очередь нуждаются в ямочном ремонте, и начать на них работы. Это дороги общего пользования, по которым ходит общественный транспорт, а также подъезды к школам, детским садам, поликлиникам.