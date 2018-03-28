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Орел. Стена Памяти...

Напомним, число жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» составило 64 человека, 41 из них - дети. В память о каждом сегодня в Орле на улице Ленина открыта Стена Памяти.

Всю страну объединила боль, которую трудно выразить словами. Сегодня в России общенациональный траур в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Не остался в стороне и Орел. С самого утра жители Орла приходят к Стене Памяти, чтобы возложить цветы и зажечь свечи – мы живем в одной стране, а это значит, что это наша общая беда.

Орловцы, не скрывая слез, признаются: сколько бы километров не разделяли Орел и Кемерово, у нас скорбят вместе с теми, кто понес утрату. Жители Орла передают искренние слова сочувствия и поддержки кемеровчанам.

Какие чувства переполняют тех, кто в этом пожаре потерял близких, словами не опишешь. А потому всем нам остается только молиться, чтобы Бог дал силы вынести эту страшную боль. В этот день на территории всей России приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.