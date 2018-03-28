|
среда
28.03.2018
15:20:38
|
|
Орел. Стена Памяти...В России – День траура. Сегодня вся страна скорбит по погибшим в Кемерово.
Напомним, число жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» составило 64 человека, 41 из них - дети. В память о каждом сегодня в Орле на улице Ленина открыта Стена Памяти.
Всю страну объединила боль, которую трудно выразить словами. Сегодня в России общенациональный траур в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово. Не остался в стороне и Орел. С самого утра жители Орла приходят к Стене Памяти, чтобы возложить цветы и зажечь свечи – мы живем в одной стране, а это значит, что это наша общая беда.
Орловцы, не скрывая слез, признаются: сколько бы километров не разделяли Орел и Кемерово, у нас скорбят вместе с теми, кто понес утрату. Жители Орла передают искренние слова сочувствия и поддержки кемеровчанам.
Какие чувства переполняют тех, кто в этом пожаре потерял близких, словами не опишешь. А потому всем нам остается только молиться, чтобы Бог дал силы вынести эту страшную боль. В этот день на территории всей России приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта