Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- «Кемерово, мы с вами!». В Орле открыта Стена Памяти. - От беды спасло чудо: на трассе М-2 Крым двое детей стали участниками дорожной аварии. - Решение – в пользу нуждающихся. Многодетная семья из Орловского района получила долгожданное жилье. - Едем в Японию. Нейрохирург из Орла представит свои разработки на мировом уровне.

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Вести-Орёл

28 марта 2018 года







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