Новости версия для печати Орловский избирком продолжает подводить итоги прошедших президентских выборов Накануне члены областной комиссии акцентировали своё внимание на использовании специальных знаков (марок) для защиты от подделки бюллетеней.



Напомним, областной избирком получил почти 640 тысяч таких знаков в конце января. Они отлично себя зарекомендовали. Также были рассмотрены финансовые вопросы, касающиеся прошедшей избирательной кампании. Было принято постановление по актуализации состава Контрольно-ревизионной службы. Ей предстоит проверить финансовые отчёты избиркомов на целевое расходование средств, выделенных на выборы.

Лариса Будовская, заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской области: «Предлагается внести изменения в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Орловской области, усилив её специалистами в области работы контрольных органов учеты – финансового, бухгалтерского учета».





Антон Киселёв

28 марта 2018 года







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