Новости версия для печати Орловского врача пригласили на Всемирный Азиатский съезд нейрохирургов Такой чести удостоился нейрохирург орловского научно-клинического многопрофильного центра помощи матерям и детям имени Зинаиды Круглой. Всемирный Азиатский съезд нейрохирургов будет проходить в мае в Японии.



На этом представительном собрании ведущих специалистов мира Евгению Старову предложили выступить с докладом.



Орловский доктор представит коллегам свой успешный опыт в эндоскопическом хирургическом лечении гидроцефалий у новорожденных недоношенных детей.

Евгений Старов, нейрохирург НКМЦ им. З. И. Круглой: «Мероприятие это очень серьезное, и подход к этому у нас очень серьезный, и сам по себе доклад достаточно сложный, и заболевание это имеет неоднозначные подходы. Мы рассчитываем на то, что, наверняка, будет большое количество вопросов и по диагностике, и по подходам именно эндоскопических методов лечения, о целесообразности проведения операций у детей в раннем возрасте, у маловесных детей». Евгений Старов уже дважды удостаивался премии на Всероссийском конкурсе «Первые лица», в том числе и за внедрение эндоскопического хирургического лечения гидроцефалий. Теперь его наработки заинтересовали и зарубежных нейрохирургов.





Елена Литинская

28 марта 2018 года







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