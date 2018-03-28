Новости версия для печати В Орловской православной гимназии сегодня отслужили траурную панихиду по всем погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» Чтобы почтить их память в храме гимназии собрались все воспитанники и педагоги.



Дети вместе со своим духовником и учителями молились за упокой тех, кто не выжил, и просили Господа помочь поддержать духовно тех, кто потерял родных и близких в этот трагический день.





Оксана Гранн

28 марта 2018 года







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