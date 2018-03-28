Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Страна объединилась в общей боли и сострадании. Кемерово, Орловщина скорбит вместе с вами! - Лучше сто раз поучиться… Сегодня в крупном торговом центре Орла ликвидировали условный пожар и спасали людей. - ДТП без явного нарушения правил, но с пострадавшим. - А ты не бери… Екатерине Стрелец предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток. - Весне дорогу! В «Орловском Полесье» медведь уже вышел из спячки.





Вести-Орёл

28 марта 2018 года







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