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четверг
29.03.2018
13:12:20
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Орловские педагоги приняли участие во Всероссийском фестивале клубов «Учитель года»Мероприятие проходило 22-24 марта в Туле под девизом «Российское учительство: новые знания, новые открытия!»
Встреча собрала более 350 педагогов из 20 регионов России. Это участники, лауреаты и победители конкурса «Учитель года», сотрудники Министерства образования и науки РФ, независимого педагогического издания «Учительская газета», сообщает информационный портал Орловской области.
Наш регион на фестивале представляли 10 активистов регионального общественного объединения «Учительское единство». Пять педагогов Орловской области провели мастер-классы, продемонстрировав профессионализм, креативность, способность нестандартно мыслить.
24 марта прошел педагогический микс «Топ открытий» и церемония торжественного закрытия фестиваля. Каждому клубу были вручены памятные статуэтки.
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