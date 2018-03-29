Новости версия для печати Орловские педагоги приняли участие во Всероссийском фестивале клубов «Учитель года» Мероприятие проходило 22-24 марта в Туле под девизом «Российское учительство: новые знания, новые открытия!»



Встреча собрала более 350 педагогов из 20 регионов России. Это участники, лауреаты и победители конкурса «Учитель года», сотрудники Министерства образования и науки РФ, независимого педагогического издания «Учительская газета», сообщает информационный портал Орловской области Наш регион на фестивале представляли 10 активистов регионального общественного объединения «Учительское единство». Пять педагогов Орловской области провели мастер-классы, продемонстрировав профессионализм, креативность, способность нестандартно мыслить. 24 марта прошел педагогический микс «Топ открытий» и церемония торжественного закрытия фестиваля. Каждому клубу были вручены памятные статуэтки.





Орловское Информбюро

29 марта 2018 года







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