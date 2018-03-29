Новости версия для печати В Орле пытаются определить места для выгула собак Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании 27 марта. Тема была поднята в связи с многочисленными обращениями жителей.



По информации Олега Минкина, первого зам. главы администрации, оформление таких площадок возможно без земельно-правовых отношений. Достаточно получить разрешение на пользование земельным участком для выгула собак. «На комиссии по землепользованию и застройке уже было рассмотрено обращение жителей с ул.Родзевича-Белевича, им выдано разрешение на пользование земельным участком в этих целях. Сложнее обстоит дело с застроенными территориями. В случае отсутствия свободных участков, вопрос по организации площадок следует решать за счет территорий многоквартирных домов путем проведения общего собрания», - пояснил Олег Минкин. Александр Муромский уточнил, что в любом случае за разрешением нужно обращаться в администрацию города и поручил главам районов оказывать содействие жителям, в особенности, информационно-правовую помощь в решении таких вопросов, поскольку тема для горожан актуальная. Администрация города Орла подготовила предложение в Горсовет по внесению изменений в Правила благоустройства Орла. То есть, предлагается определить перечень мест в областном центре, в пределах которых будет запрещен выгул собак. В частности, предлагается включить в этот перечень детские и спортивные площадки, парки и скверы, мемориальные объекты, кладбища.





Орловское Информбюро

29 марта 2018 года







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