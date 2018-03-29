Новости версия для печати В Орловской области переносятся сроки весенней охоты В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Орловской области сроки охоты переносятся на более поздние − с 13 по 22 апреля 2018 года (включительно).



Охотникам, получившим разрешения на добычу птиц в период с 30 марта по 8 апреля, необходимо учесть данную информацию и не допускать нарушений сроков охоты. Региональное Управление Орелоблэконадзора напоминает, что за нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность.





Орловское Информбюро

29 марта 2018 года







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