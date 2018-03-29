Новости версия для печати Стали известны объекты, которые будут благоустроены в Орле, Ливнах и Мценске Благоустройство будет осуществляться в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



22 марта проходило рейтинговое голосование, в ходе которого жители городов определили, какие общественные пространства будут реконструированы в первую очередь. В областном центре в голосовании приняли участие 41809 орловцев. Они отдали свои предпочтения приоритетной реконструкции парка Ботаника (31871 голос), бульвара Победы (25866 голосов), «Тургеневского бережка» (20402 голоса). Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» в 2018 году составит 161,8 млн рублей. Раннее врио губернатора Андрей Клычков также сообщил, что Орел получит дополнительную поддержку в размере 250 млн рублей в порядке межбюджетного трансферта на благоустройство общественных территорий. В Ливнах проголосовали 2996 граждан. Большинство высказалось за благоустройство Центрального парка культуры и отдыха - 2285 голосов. В Мценске проголосовало более 2830 амчан. По их решению в ближайшей перспективе будет организовано освещение в сквере «Вечный огонь» (1548 голосов), а также приведен в порядок сквер Танкистов (1079 голосов). Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 47636 орловцев.





Орловское Информбюро

29 марта 2018 года







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