Новости версия для печати Подозреваемому в убийстве Владимира Соболева и Андрея Уварова продлили срок содержания под стражей В громком уголовном деле появился третий эпизод.



Подозреваемому инкриминируют убийство сына бизнесмена Станислава Васина - Ильи. Тело 25-летнего молодого человека было обнаружено 31 мая 2014 года в посадке у села Образцово. На теле погибшего кроме смертельной раны были обнаружены следы пыток. Помимо трех убийств подозреваемого обвиняют в вымогательстве и незаконном хранении оружия.





Татьяна Напольских

29 марта 2018 года







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