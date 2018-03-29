Новости версия для печати В Орловской области проходят учения При чрезвычайных ситуациях жизнь людей зависит от слаженной работы спасателей, персонала объекта, всех служб экстренного реагирования. Чтобы все было отработано до мелочей, в регионе проходят учения. «Условный пожар» тушат в социальных объектах и на промышленных территориях, в домах-высотках и в торговых центрах. Накануне в крупном ТЦ провели масштабные учения. В сценарии – возгорание и отрезанные от выхода люди.



По легенде учений, очаг возгорания - на складе. Два работника торгового центра покинуть помещение не успели. Один из них потерял сознание, к счастью вовремя подоспели пожарные. В считанные секунды обоих парней вывели на улицу, тут уже пострадавших ждёт скорая помощь. В это же время спасатели разворачивают пневматическую спасательную подушку. На крыше тоже есть пострадавшие.



И хоть это всё легенда, отрабатывают на учениях и пожарные, и спасатели, и сами работники торгового центра вполне серьёзно. Ранг пожара – повышенный. Это означает, что на месте потребуется скорая, автоцистерна и автолестница, и минимум два отделения.

Роман Казаков, начальник управления организации пожаротушения и проведения АСР: «Использовались звенья газовой дымозащитной службы, которые проводили эвакуацию посетителей. Также использовали куб жизни для спасения пострадавшего, который находился на крыше». Штаб учений дал положительную оценку работе всех подразделений. Пострадавших – минимум, очаг пожара найден и локализован в считанные минуты.

Дмитрий Красов, помощник начальника караула ПСЧ №1 Советского района г.Орла: «Время работы – 35 минут, общее время – 41 минута». Посетители торгового центра к экстренному сигналу и эвакуации отнеслись с пониманием. Трагедия в Кемерово, по мнению многих орловцев, доказала, что проверять подобные объекты нужно.





Антон Киселёв

29 марта 2018 года







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