Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
29.03.2018
13:11:54
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орловские власти ищут для муниципальных предприятий пути выхода из кризиса

Большинство орловских муниципальных предприятий находятся в очень трудном положении. В мэрии Орла состоялось совещание, где обсуждали эту тему.

Орлу нужна комплексная схема организации дорожного движения, а транспортные МУПы могут поменять форму собственности – из муниципальных стать казенными.

ПАТП – банкрот. Об этом власти Орла заявили в начале февраля. Сотрудники получили обходные листы, технику опечатали. Выйти из крутого виража предложили все те же власти: пойти решили по примеру Тулы, где транспортные предприятия объединены в одно - казенное.
Максим Лобов, начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла: «Казенное предприятие само по себе позволяет работать без проведения торгов на перевозку, а по муниципальным заданиям, то есть, тем самым мы можем навести порядок в маршрутной сети».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наша задача не констатировать сложную ситуацию, а найти все формы для организации деятельности и сохранения людей с опытом работы».
Долги у ПАТП остаются. Это 67 млн рублей. А вот у «Спецавтобазы» с начала 2018 года дела пошли в гору. Вместо убытков в 25 млн рублей, прибыль – в 4 млн. Помогли контракты. Эффективность и дополнительные доходы - к этому призвал глава региона. Да и работать еще есть над чем.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Поддерживать бесконечно долго предприятие, которое не всегда справляется со своими задачами – это самоубийство. Честно сказать, я не удовлетворен тем качеством уборки снега, которое было в этом году. Предприятие будет получать заказы и сможет выполнять задачи в том случае, если оно их будет качественно выполнять».
А вот «Зеленстрой» сегодня - один из примеров перспективного управления. Из предбанкрота превратился в почти «цветущее» предприятие. И это - несмотря на то, что сумма контрактов за три года уменьшилась в 5 раз - с сорока миллионов до восьми, альтернативы здесь находят всему.
Александр Байдак, генеральный директор МУП «Зеленстрой» г. Орла: «Зима затянулась, поэтому складывается у нас задолженность по энергоресурсам. Сейчас мы пытаемся выйти из положения: у нас есть дровяной котел, которым мы днем пользуемся, а на ночь, конечно, мы включаем газовый».
Предприятие выращивает овощи – чтобы погасить долги по зарплате. Выращивать их начали еще осенью. Сбор урожая каждый понедельник и четверг. И такое ноу-хау орловского «Зеленстроя» жителям пришлось по вкусу.
Галина Фролова, агроном МУП «Зеленстрой»: «Уже наши огурцы в продаже. Огурцы, редис, петрушка, укроп. Лук у нас еще с осени, поэтому орловчане уже все едят наш лук».
К новому сезону готовят больше 100 тысяч одних бархатцев. А еще петунии, цинерарии, виолы. В теплицах они уже через месяц наберут силу. И в мае появятся на клумбах.

Своего часа ждут и топиарные фигуры. Правда, не все они выйдут в этом году из зимней спячки. Пока проторгован только один объект – «Орден Великой Отечественной», и он займет свое место в сквере Танкистов перед 9 мая. Еще шесть фигур по проекту благоустройства общественных территорий должны появиться в разных частях города. На остальные заказа пока нет.


Надежда Невматулина
29 марта 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта