Новости версия для печати Орловские власти ищут для муниципальных предприятий пути выхода из кризиса Большинство орловских муниципальных предприятий находятся в очень трудном положении. В мэрии Орла состоялось совещание, где обсуждали эту тему.



Орлу нужна комплексная схема организации дорожного движения, а транспортные МУПы могут поменять форму собственности – из муниципальных стать казенными.



ПАТП – банкрот. Об этом власти Орла заявили в начале февраля. Сотрудники получили обходные листы, технику опечатали. Выйти из крутого виража предложили все те же власти: пойти решили по примеру Тулы, где транспортные предприятия объединены в одно - казенное.

Максим Лобов, начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла: «Казенное предприятие само по себе позволяет работать без проведения торгов на перевозку, а по муниципальным заданиям, то есть, тем самым мы можем навести порядок в маршрутной сети». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Наша задача не констатировать сложную ситуацию, а найти все формы для организации деятельности и сохранения людей с опытом работы». Долги у ПАТП остаются. Это 67 млн рублей. А вот у «Спецавтобазы» с начала 2018 года дела пошли в гору. Вместо убытков в 25 млн рублей, прибыль – в 4 млн. Помогли контракты. Эффективность и дополнительные доходы - к этому призвал глава региона. Да и работать еще есть над чем.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Поддерживать бесконечно долго предприятие, которое не всегда справляется со своими задачами – это самоубийство. Честно сказать, я не удовлетворен тем качеством уборки снега, которое было в этом году. Предприятие будет получать заказы и сможет выполнять задачи в том случае, если оно их будет качественно выполнять». А вот «Зеленстрой» сегодня - один из примеров перспективного управления. Из предбанкрота превратился в почти «цветущее» предприятие. И это - несмотря на то, что сумма контрактов за три года уменьшилась в 5 раз - с сорока миллионов до восьми, альтернативы здесь находят всему.

Александр Байдак, генеральный директор МУП «Зеленстрой» г. Орла: «Зима затянулась, поэтому складывается у нас задолженность по энергоресурсам. Сейчас мы пытаемся выйти из положения: у нас есть дровяной котел, которым мы днем пользуемся, а на ночь, конечно, мы включаем газовый». Предприятие выращивает овощи – чтобы погасить долги по зарплате. Выращивать их начали еще осенью. Сбор урожая каждый понедельник и четверг. И такое ноу-хау орловского «Зеленстроя» жителям пришлось по вкусу.

Галина Фролова, агроном МУП «Зеленстрой»: «Уже наши огурцы в продаже. Огурцы, редис, петрушка, укроп. Лук у нас еще с осени, поэтому орловчане уже все едят наш лук». К новому сезону готовят больше 100 тысяч одних бархатцев. А еще петунии, цинерарии, виолы. В теплицах они уже через месяц наберут силу. И в мае появятся на клумбах.



Своего часа ждут и топиарные фигуры. Правда, не все они выйдут в этом году из зимней спячки. Пока проторгован только один объект – «Орден Великой Отечественной», и он займет свое место в сквере Танкистов перед 9 мая. Еще шесть фигур по проекту благоустройства общественных территорий должны появиться в разных частях города. На остальные заказа пока нет.





Надежда Невматулина

29 марта 2018 года







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