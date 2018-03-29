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Коротко о главном

- Проверят всех: безопасность торговых центров Орла на этой неделе оценят специалисты.

- За нарушения в сфере госзакупок – дополнительная ответственность.

- Будет ли в Орле завод ПВХ? Что думают по этому поводу депутаты Горсовета?

- Ждет ли нас паводок? В Орловском районе готовятся к большой воде.