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На этой неделе во всех торговых центрах Орла пройдет проверка систем пожарной безопасности

Власти Орла уже обратились к руководителям ТЦ с просьбой не экономить на безопасности посетителей: все, что установлено нормами и правилами, должно выполняться неукоснительно.

В целях обеспечения пожарной безопасности в торговых центрах будут организованы учения с персоналом, в ходе которых будет показано, как надо действовать в случае чрезвычайной ситуации.

Кстати, в результате трехлетних «надзорных каникул» из имеющихся в Орле 26 крупных торговых центров за последние 5 лет были проверены только 9. Практически во всех выявлены те или иные нарушения.

Для жителей Орла в ближайшее время будет опубликован номер «горячей линии», на который смогут позвонить сами граждане, чтобы сообщить о закрытых аварийных выходах, перекрытых лестницах и прочих нарушениях в торговых центрах.