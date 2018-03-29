На этой неделе во всех торговых центрах Орла пройдет проверка систем пожарной безопасности

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четверг
29.03.2018
13:11:44
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На этой неделе во всех торговых центрах Орла пройдет проверка систем пожарной безопасностиКонтролирующее органы узнают, свободны ли пути эвакуации, а также оценят соблюдение других мер.
Власти Орла уже обратились к руководителям ТЦ с просьбой не экономить на безопасности посетителей: все, что установлено нормами и правилами, должно выполняться неукоснительно.
В целях обеспечения пожарной безопасности в торговых центрах будут организованы учения с персоналом, в ходе которых будет показано, как надо действовать в случае чрезвычайной ситуации.
Кстати, в результате трехлетних «надзорных каникул» из имеющихся в Орле 26 крупных торговых центров за последние 5 лет были проверены только 9. Практически во всех выявлены те или иные нарушения.
Для жителей Орла в ближайшее время будет опубликован номер «горячей линии», на который смогут позвонить сами граждане, чтобы сообщить о закрытых аварийных выходах, перекрытых лестницах и прочих нарушениях в торговых центрах.
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