Новости версия для печати Андрей Клычков дал большое интервью ГТРК «Орел» Интервью временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области выйдет в эфир 30 марта в 21 час на канале «Россия-24».



Вот лишь некоторые темы: - Трагедия в Кемерово. А как в Орле? - Колючая проволока вокруг Кривцовского мемориала. - Итоги выборов, и за кого проголосовала супруга главы региона? - Почему Грудинин набрал в области всего 12 процентов?





Вести-Орёл

29 марта 2018 года







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