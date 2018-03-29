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Быть или не быть заводу напольных ПВХ-покрытий в Орле?

Сегодня этот вопрос стал самым обсуждаемым на сессии Горсовета. Но пока речь не идет о возведении новых корпусов. Сейчас производственные площади готовят к переоборудованию. Но общественники уже собрали подписи против завода. У власти – свои козыри. Говорят: вопрос лишь в том, чтобы изменить санитарно-защитную зону и дать инвестору шанс на жизнь.

Завод ПВХ-покрытий вызывает вопросы у жителей. Они опасаются, что токсичные яды могут просто висеть в воздухе. И свою позицию они отстаивают не в первый раз. В марте вышли на одиночные пикеты - требовали запретить запуск производства. На их стороне и некоторые народные избранники. 
Евгений Косогов, депутат орловского Горсовета: «Данное предприятие обращалось в разные соседние регионы – в Белгородскую, Курскую, Брянскую области, и везде было отказано. А почему мы-то соглашаемся?»
О том, что на улице Итальянской в Орле появится новый завод, заговорили в конце прошлого года. В январе этого года глава области посетил площадку. Стартовый объем инвестиций почти 2,5 млрд рублей, и это 200 новых рабочих мест. Как отметил в разговоре с врио губернатора Андреем Клычковым руководитель предприятия Михаил Чернов, «налажен хороший контакт с администрацией, во всех вопросах – помогают». Помочь решили и в этот раз. Вопрос об изменении защитной зоны - технический. И он не дает автоматического разрешения на строительство. 
Владимир Строев, депутат орловского Горсовета: «Речь не идет пока о строительстве завода ПВХ-конструкций, мы пока просто переводим земельный участок из 3-й категории класса опасности во 2-ю». 
Геннадий Парахин, руководитель департамента промышленности, связи и торговли Орловской области: «Если мы сегодня решение не примем, мы перекроем путь к началу проектирования и прохождения всех экспертиз, включая экологическую». 
Обсуждение затянулось. Несколько раз звучало предложение снять вопрос с повестки дня. Потому как он требует доработки, а главное – экологической экспертизы. Голосовать народным избранникам пришлось не один раз. В итоге вопрос не прошел. Скорее всего, к нему вернутся на апрельской сессии.



Надежда Невматулина
29 марта 2018 года

 


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