Новости версия для печати Мобильная приемная Фонда социального страхования посетит районы Орловской области Обратиться к специалистам жители региона смогут уже на следующей неделе.



Первым в списке посещений стоит Корсаковский район. Сюда автомобиль со специалистами Фонда соцстраха прибудет уже 2 апреля. Следующие на очереди — Болховский, Знаменский и Хотынецкий районы. В некоторых районных центрах специалисты ФСС побывают не единожды. К примеру, Мценск мобильная приемная посетит трижды. Ознакомиться с подробным графиком работы мобильной приемной можно на сайте Орловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.





Юлия Сулим

30 марта 2018 года







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