Новости версия для печати Жители и власти Орловского района готовятся к паводку Ежедневно ведется мониторинг уровня воды перед плотиной ТЭЦ. Пока он составляет более 5 метров.



Критическим считается уровень воды в 9 метров. Угроза затопления существует для 7 посёлков и деревень. При необходимости эвакуации подготовлен пункт временного пребывания в Салтыковской школе. Также в зону подтопления попадают 8 низководных мостов. Уже разработаны маршруты объезда в случае их затопления.





Юлия Сулим

30 марта 2018 года







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