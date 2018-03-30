Новости версия для печати Городская администрация опубликовала список тротуаров, которые отремонтируют в этом году в Орле В список попали 26 объектов.



В 2018 году в Орле планируют отремонтировать: · тротуар по ул. Максима Горького (от дома №51 до дома №115)

тротуар по ул. Максима Горького (от дома №51 до дома №115) · участок тротуара от ул. Гагарина до ул.Комсомольская

участок тротуара от ул. Гагарина до ул.Комсомольская · тротуар по ул.1-я Посадская (от ул. Гагарина до ул.Комсомольская)

тротуар по ул.1-я Посадская (от ул. Гагарина до ул.Комсомольская) · тротуар по ул. Комсомольская от дома №340 до ул. Кромская (от дома №368 до дома №378)

тротуар по ул. Комсомольская от дома №340 до ул. Кромская (от дома №368 до дома №378) · тротуар по ул. 60-лет Октября ( от ул. Октябрьская до ул. М.Горького)

тротуар по ул. 60-лет Октября ( от ул. Октябрьская до ул. М.Горького) · тротуар по ул. Привокзальная

тротуар по ул. Привокзальная · тротуар по ул. Латышских Стрелков (от ул. Авиационная до Карачевского шоссе)

тротуар по ул. Латышских Стрелков (от ул. Авиационная до Карачевского шоссе) · тротуар по ул. Новосильская (от ул.Фомина до ул. 3-я Курская)

тротуар по ул. Новосильская (от ул.Фомина до ул. 3-я Курская) · тротуар по ул. Красина (от ул.Черкасская до дома №101 по ул. Нормандия-Неман)

тротуар по ул. Красина (от ул.Черкасская до дома №101 по ул. Нормандия-Неман) · тротуар по ул. Плещеевская (от Наугорского шоссе до ул.Парижской Коммуны)

тротуар по ул. Плещеевская (от Наугорского шоссе до ул.Парижской Коммуны) · тротуар по ул. Фомина (в районе Атлантиды)

тротуар по ул. Фомина (в районе Атлантиды) · тротуар по ул. Ляшко (от дома №84 до дома №94)

тротуар по ул. Ляшко (от дома №84 до дома №94) · тротуар по ул. Зои Космодемьянской

тротуар по ул. Зои Космодемьянской · тротуар по ул. Сурена Шаумяна (от ул.Пионерской до бульвара Победы)

тротуар по ул. Сурена Шаумяна (от ул.Пионерской до бульвара Победы) · тротуар по ул. Матросова

тротуар по ул. Матросова · тротуар по ул. Выставочная

тротуар по ул. Выставочная · тротуар по ул. Поселковая

тротуар по ул. Поселковая · тротуар по ул. Тимирязева

тротуар по ул. Тимирязева · тротуар по ул. Раздольная (от ул.Рощинская до дома №100)

тротуар по ул. Раздольная (от ул.Рощинская до дома №100) · тротуар по ул. Гагарина

тротуар по ул. Гагарина · тротуар по ул. Калинина

тротуар по ул. Калинина · тротуар по ул. Генерала Родина (от ул.Полесская до дома №56)

тротуар по ул. Генерала Родина (от ул.Полесская до дома №56) · тротуар по пер. Пищевой

тротуар по пер. Пищевой · тротуар по ул. Пушкина (от дома №214 до ул.Старо-Московская)

тротуар по ул. Пушкина (от дома №214 до ул.Старо-Московская) · тротуар по ул. 1-я Курская (от пер.Речной до ул.Русанова)

тротуар по ул. 1-я Курская (от пер.Речной до ул.Русанова) · тротуар по ул. Брестская в районе Тургеневского моста к типографии «Труд». По информации Светланы Климовой, начальника управления коммунальным хозяйством города, сейчас составляется проектно-сметная документация на 53,5 млн рублей на ремонт тротуаров. Предполагается, что работы будут выполнены на денежные средства Дорожного фонда, сообщает сайт городской администрации. Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что ряд тротуаров должны ремонтироваться в рамках ремонта УДС, поскольку находятся в полосе отвода и являются частью улично-дорожной сети.





Орловское Информбюро

30 марта 2018 года







На главную страницу





