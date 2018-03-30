Городская администрация опубликовала список тротуаров, которые отремонтируют в этом году в Орле

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Городская администрация опубликовала список тротуаров, которые отремонтируют в этом году в ОрлеВ список попали 26 объектов.
В 2018 году в Орле планируют отремонтировать:
- · тротуар по ул. Максима Горького (от дома №51 до дома №115)
- · участок тротуара от ул. Гагарина до ул.Комсомольская
- · тротуар по ул.1-я Посадская (от ул. Гагарина до ул.Комсомольская)
- · тротуар по ул. Комсомольская от дома №340 до ул. Кромская (от дома №368 до дома №378)
- · тротуар по ул. 60-лет Октября ( от ул. Октябрьская до ул. М.Горького)
- · тротуар по ул. Привокзальная
- · тротуар по ул. Латышских Стрелков (от ул. Авиационная до Карачевского шоссе)
- · тротуар по ул. Новосильская (от ул.Фомина до ул. 3-я Курская)
- · тротуар по ул. Красина (от ул.Черкасская до дома №101 по ул. Нормандия-Неман)
- · тротуар по ул. Плещеевская (от Наугорского шоссе до ул.Парижской Коммуны)
- · тротуар по ул. Фомина (в районе Атлантиды)
- · тротуар по ул. Ляшко (от дома №84 до дома №94)
- · тротуар по ул. Зои Космодемьянской
- · тротуар по ул. Сурена Шаумяна (от ул.Пионерской до бульвара Победы)
- · тротуар по ул. Матросова
- · тротуар по ул. Выставочная
- · тротуар по ул. Поселковая
- · тротуар по ул. Тимирязева
- · тротуар по ул. Раздольная (от ул.Рощинская до дома №100)
- · тротуар по ул. Гагарина
- · тротуар по ул. Калинина
- · тротуар по ул. Генерала Родина (от ул.Полесская до дома №56)
- · тротуар по пер. Пищевой
- · тротуар по ул. Пушкина (от дома №214 до ул.Старо-Московская)
- · тротуар по ул. 1-я Курская (от пер.Речной до ул.Русанова)
- · тротуар по ул. Брестская в районе Тургеневского моста к типографии «Труд».
По информации Светланы Климовой, начальника управления коммунальным хозяйством города, сейчас составляется проектно-сметная документация на 53,5 млн рублей на ремонт тротуаров. Предполагается, что работы будут выполнены на денежные средства Дорожного фонда, сообщает сайт
городской администрации.
Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что ряд тротуаров должны ремонтироваться в рамках ремонта УДС, поскольку находятся в полосе отвода и являются частью улично-дорожной сети.