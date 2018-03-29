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Коротко о главном

- Не доверяй и проверяй! Сегодня в Орле проинспектировали еще один крупный торговый центр.

- И с шашечками, и чтобы ехать безопасно! Сегодня состоялось совещание с транспортниками.

- Завода еще нет, а споры уже есть. Сегодня на заседании городского Совета Орла обсуждали производство напольных ПВХ-покрытий.

- Не разъехались. Иномарка не выдержала напора двух грузовиков.

- Не все полезно, что есть в Интернете. По требованиям прокуроров заблокировано 23 сайта.