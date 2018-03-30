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Платить за проезд будем по-новому

В Орловской области все же введут безналичный расчет за оплату поездок в транспорте.

Первыми новшество оценят ливенцы. У них пилотный проект стартует уже в этом году. В следующем году новая система оплаты придёт и в Орел.

Эти и другие проблемы обсудили на совещании главы региона и руководителей транспортных предприятий.

Перевозчики, которые работают на пригородных маршрутах, обратились к руководству области с просьбой повысить тариф. Сейчас он составляет 1 рубль 65 копеек и не поднимался уже несколько лет.
Александр Варичев, директор автотранспортного предприятия: «В Тульской области он составляет 2 рубля 30 копеек, в Курской области в 2016 году было установлено 1 рубль 85 копеек, в Брянской - в декабре 2017 года было установлено 2 рубля 20 копеек. За прошедшие три-четыре годы подорожало топливо на 20-30%, повысилась стоимость автобусов более чем на 30%».
Однако, у главы региона свои взгляды на повышение цен. По мнению Андрея Клычкова, сначала перевозчики должны обеспечить своих пассажиров качественными услугами.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «У нас все-таки есть какие-то проблемы, связанные и с организацией деятельности, и с оплатой проезда, и с тарифом, и, самое главное, с комфортной работой на территории города и Орловского района (если мы говорим про трехзначные маршруты».
Говорили и о проблемах в сфере такси. К примеру, о том, какими должны быть машины служб и водители, которые работают с населением.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я за то, чтобы каждый житель Орловской области знал конкретные номера телефонов легальных такси, и будет понятно, что за рулем трезвый водитель, который отвечает за то, что он довезет пассажира до конечной точки от начальной, и будет с него взяты, в рамках действующего законодательства, денежные средства – будь то наличный, будь то безналичный расчет».
По итогам совещания принято решение собрать всех перевозчиков, занимающихся такси, и детально обсудить с ними особенности ведения бизнеса.


Юлия Сулим
30 марта 2018 года

 


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