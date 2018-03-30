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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы, среди них один ребенок.

29 марта в 8 часов утра водитель, управляя автомобилем «Маз 543203» с полуприцепом, двигался по улице Высоковольтной, в районе д. 2 А произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат», с последующим наездом автомобиля «Фольксваген» на стоящий автомобиль «Манн». Затем автомобиль «Маз 543203» допустил наезд на бетонное ограждение. В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» (мужчина 1985 г.р.) получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в БСМП им. Семашко, не госпитализирован.

29 марта в 16:45 минут водитель (женщина 1975 г.р.), управляя автомобилем «Рено Логан», двигалась по ул. Максима Горького и в районе д. 52 допустила наезд на пешехода - девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, без сопровождения взрослого. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлен в ДОКБ, назначено амбулаторное лечение.


Орловское Информбюро
30 марта 2018 года

 


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