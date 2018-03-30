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Коротко о главном

- Неисправные огнетушители и закрытые запасные выходы - итоги первых проверок в торговых центрах Орла.

- Осторожно, дети! Семилетняя девочка попала под колеса автомобиля в центре Орла.

- Платить за проезд будем по-новому. Кого изменения коснутся уже в этом году?

- Не ограничены в творчестве: в Орле прошёл фестиваль для ребят со слабым зрением.



