Новости версия для печати В Орловскую федерацию профсоюзов в 2017 году поступило более 1000 письменных обращений о нарушении прав трудящихся Свыше 2,5 тысяч членов профсоюзов были приняты на личных приемах. Итоги работы по правозащитной деятельности были подведены на заседании президиума этой общественной организации.



Сегодня профсоюзы все более активно отстаивают права трудового человека на всех уровнях - начиная с совместных проверок по соблюдению трудового законодательства работодателями и заканчивая представительством в судах. Достаточно сказать, что экономическая эффективность от такой масштабной правозащитной работы в 2017 году составила почти 46 млн. рублей, что сопоставимо с общей задолженностью по заработной плате в регионе на сегодняшний день. Николай Меркулов, председатель ФПОО: «Можно отметить много положительного – и по приему, и по защите, ни непосредственно по представительству в судебном порядке, есть определенная экономическая выгода. Все это отражено в постановлении, и это дает положительные результаты и уверенность в том, что инструмент и механизм правовой защиты у нас работает». В основную повестку заседания президиума был внесен еще один немаловажный вопрос -создание галереи трудовой славы. Когда-то она размещалась на аллее, ведущей к Городскому парку. Чиновники предложили разместить ее в Северном районе, профсоюзы считают, что аллея трудовой славы должна располагаться только в центре города. Юрий Власов, заведующий отделом социально-трудовых отношений и социального партнерства ФПОО: «Если мы будем принимать решение о ее создании, то она должна находиться на центральных объектах города Орла. Это улица Ленина (пешеходная зона), площадь Ленина тоже на рассмотрении у архитекторов, и Городской парк – традиционное и наиболее предпочтительное для нас место». Прошедший год был объявлен годом профсоюзной информации. Был проведен целый ряд конкурсов на лучшее освещение деятельности первичных организаций. Среди победителей - районные и студенческие газеты, областные СМИ. Галина Переходова, главный редактор газеты «Новая жизнь» Урицкого района: «Прежде профсоюз это было всё. И, я считаю, что пришло время, когда профсоюз нужно поднять на ту высоту, на которой он находился. Это школа для тех людей, которые создают блага – и материальные, и духовные, это самое низовое звено нашей общественной деятельности. Хорошо работать тогда, когда профсоюзы работают». Как было отмечено в постановлении президиума, информационная работа не должна замыкаться только на СМИ, необходимо больше и продуктивнее использовать современные технологии, социальные сети, а также проводить регулярное обучение ответственных за информационную работу.





Оксана Гранн

30 марта 2018 года







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