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В Орловской области собрались студенческие отряды со всего ЦФО

Орел стал первым местом работы Окружной школы подготовки руководителей штабов студенческих отрядов.

Российские студенческие отряды – это молодежная организация, созданная в 2003 году при поддержке Министерства образования России. Участники движения – это студенты высших и средне-профессиональных учебных заведений, из которых формируются временные трудовые коллективы добровольных работ.

Екатерина Красикова, комиссар центрального штаба Российских студенческих отрядов:
«Эти ребята - студенты, и в свободное от учебы время, в основном летом, они работают в составе студенческих отрядов по разным направлениям - вожатыми, проводниками, в стройотрядах. Участвуют в различных крупных общенациональных проектах - от космодрома «Восточный» до уже построенных олимпийских объектах в Сочи».

Не заметить добровольца студенческого отряда сложно, у каждого есть специальная куртка-целинка». Она служит как паспорт для всех студентов. По значкам и шевронам можно понять, на каких форумах и соревнованиях был участник движения.
Анастасия Липовецкая, командир Орловского регионального штаба молодежной организации «Российские студенческие отряды»: «У нас есть и нашивки, которые указывают на принадлежность к направлению отряда, и должность. В данном случае у меня три лычки, это обозначает, что я командир регионального штаба».
Подобного уровня мероприятие проходит впервые на территории Орловской области. И это важное событие для регионального штаба. Организаторы составили лекционные блоки как для комиссаров и командиров, так и юных добровольцев, которые только начинают свой путь в студенческом отряде.
Максим Боев, представитель правления регионального отделения «Российских студенческих отрядов» в Орловской области: «Стройотрядовское движение – это важная история биографии каждого активиста, это биография нашей страны, поэтому очень важно, чтобы сегодня молодые ребята получили профессиональные знания и компетенции в области управления, трудового права, законодательства в целом».
В течение месяца - с 29 марта по 23 апреля - в семи регионах России пройдут занятия Окружные школы руководителей студенческих отрядов. Участниками станут более 1000 человек. По результатам обучения проведут обязательную аттестацию, а также выдадут сертификаты, которые в будущем поспособствуют карьерному росту в разных организациях.


Всеволод Трифонов
30 марта 2018 года

 


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