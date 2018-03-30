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В Орел приехал Сергей Андрияка

Народный художник России, действительный член Российской академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка приехал в Орел на открытие своей персональной выставки. Кроме того, знаменитый на весь мир акварелист провел мастер-класс для студентов художественного училища. Он привез еще одну выставку работ - уже своих учеников, и встретился со студентами института Среднерусского управления филиала РАНХи ГС.

Поклонников у знаменитого художника в Орле оказалось достаточно. Мастер в нашем городе последний раз был более 20 лет назад, и сейчас он с удовольствием принял участие в проекте организованном Музеем изобразительных искусств и Среднерусским институтом управления – РАНХиГС. Эта выставка состоялась в преддверии юбилея мастера. Он представил 60 работ.
Александр Морозов, куратор выставки: «Хочется показать всю широту творчества. Здесь представлены и графика, и какие-то эскизные вещи, и большие акварели, и масштабные работы».
Художник с радостью общался с орловским зрителем, принимал и дарил подарки, и даже провел для всех желающих авторскую экскурсию по выставке, щедро делясь секретами мастерства. Коренной москвич, Андрияка очень любит встречи со зрителем.
Сергей Андрияка, народный художник России: «В натюрморте все пишется по частям, а в пейзаже по частям невозможно – ты создаешь общую гамму, колорит, а колорит всегда внезапен, он зависит от неба».
Творчество художника - это и старые русские города, и памятники зодчества, и природа. Основные направления его живописи - пейзаж и натюрморт. Сергей Андрияка умело сочетает классический академический рисунок, преемственность традиций, но у него есть собственная неповторимая манера письма в многослойной акварельной живописи.
Сергей Козлов, директор Орловского художественного училища: «Его успех - во вдумчивом отношении к природе, к цвету, к тону. Манера, которую проповедует Андрияка, относится корнями к началу нашей русской живописи».
Одновременно на площадке Среднерусского института управления РАНХиГС, состоялась выставка учебных работ студентов Академии акварели и изящных искусств. Это академический рисунок, акварельная и масляная живопись. Она открыта для всех желающих совершенно бесплатно.
Павел Меркулов, директор среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Мы рады тем людям, которые сюда пришли и придут, выставка будет работать полтора месяца, и я думаю, что мы создадим историю такую хорошую, в части того, что постараемся на регулярной основе выставлять работы его учеников у нас в академии».
Сергей Андрияка с огромным удовольствием встретился с будущими управленцами. Тем более что студенты РАНХиГС - люди творческие, и руководство вуза старается поддерживать в них эти качества.
Павел Меркулов, директор среднерусского института управления - филиала РАНХиГС: «Это одно из направлений, которое мы бы хотели, чтобы наши студенты осваивали. Сергей Андрияка может научить рисовать любого – от ребенка до пенсионера. Это тоже интересно, почему бы и нет?»
Обе выставки - и в музее, и в фойе актового зала института РАНХиГС - будут работать вплоть до 13 мая.


Эва Стасюлевич
30 марта 2018 года

 


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