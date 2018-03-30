Новости версия для печати Сегодня в Орле финишируют масштабные ведомственные состязания: полицейские из 60-ти регионов России соревнуются в искусстве рукопашного боя Чтобы померятся силой, быстротой и ловкостью, в областной центр приехали около 400 бойцов-рукопашников.



Открывая соревнования, о важности навыков борьбы без оружия напомнил главный полицейский области Юрий Савенков, сам - бывший оперативник, не раз применявший это мастерство на практике.

Юрий Савенков, начальник УМВД РФ по Орловской области: «Это – часть нашей работы. К сожалению, приходится часто применять эти навыки применять в жизни. Были такие ситуации, когда приходилось задерживать преступника без применения оружия, а с применением знания боевых приемов». После официальной части участников охватил азарт борьбы. Несмотря на все предосторожности, бойцы, подчас, награждали друг друга самыми что ни на есть молодецкими ударами. Ударную технику соперники умело чередовали с захватами и бросками. Страсти кипели не только на татами, но и на трибунах: бойцов болельщики подбадривали и активно подавали советы.



Ставки для участников спаррингов в этих состязаниях крайне высоки.

Евгений Ивашутин, судья всероссийской категории по рукопашному бою: «На гостеприимной орловской земле проходит два чемпионата в рамках двух спартакиад – это Чемпионат МВД России среди образовательных организаций по рукопашному бою и Чемпионат МВД России среди территориальных органов. Чемпионат МВД России среди образовательных организаций – это мастерские соревнования, то есть, если на чемпионате спортсмен занимает первое место, то он выполняет норматив мастера спорта. Чемпионат МВД России среди территориальных органов – мастерская тройка».



Призеров судьям предстоит определить и в личном, и в командном зачете.





Иван Суверин

30 марта 2018 года







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