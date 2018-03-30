Новости версия для печати Сегодня состоялась 23-я сессия орловского Облсовета Сессия выдалась неспокойной, но продуктивной. Льготы для бизнеса, увеличение зарплаты бюджетникам, дополнительные средства на дороги и ремонт школ.

Самые жаркие дебаты вызвал отчет об инвестиционной деятельности правительства региона за последние три года.



В самом начале сессии – минута молчания в память о погибших в Кемеровской трагедии.



В повестке 23-й сессии орловского Облсовета было свыше двадцати вопросов. Изменения в закон о выборах губернатора рассмотрели в числе первых. На выборах губернатора области можно будет голосовать не только по месту прописки, но и фактического пребывания. Достаточно лишь письменного заявления.

Лариса Удалова, зампред орловского Облсовета: «Предоставляется возможность включения в список избирателей по месту нахождения, а не по месту жительства, но в пределах Орловской области, на основании заявления. Порядок и сроки подачи заявления устанавливаются ЦИКом РФ». Утвердили депутаты и льготы на 2018 год по налогу на движимое имущество для юрлиц, зарегистрированных на территории области. Эти полномочия теперь перешли в регион. Хотя бюджет на этом потеряет 200 млн рублей, зато добавит плюсов к инвестиционной привлекательности. С этим, как выяснили депутаты, у нас не все ладится. Отчет департамента инвестиционной деятельности о проделанной работе за последние три года вызвал у народных избранников много нареканий.

Андрей Куцын, руководитель фракции политической партии ЛДПР в орловском Облсовете: «Мы видим, что многие проекты, которые были анонсированы предыдущие годы в Орловской области, не реализовались, они остались на бумаге – и это только фикция». Почему некоторые крупные инвестпроекты так и не заработали на территории региона? Например, строительство тепличного комплекса.

Сергей Филатов, зампред правительства области, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности: «Наша фирма, которая хотела реализовывать данный проект, не соответствует тем критериям, которые выставляет Российский банк. К сожалению, другого частного инвестора на эти проекты до настоящего времени не нашлось». По мнению депутатов, основные достижения - это несколько предприятий, которые сегодня вкладывают средства в свое развитие и уже давно работают на территории региона.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в орловском Облсовете: «А какие новые предприятия были созданы? Не те, за которые все время отчитываются, мол, нарастили мощности. Это нормальная практика для работающего предприятия – всегда вкладываться в развитие и создавать новые рабочие места. Но сегодня мы вынуждены задавать такие вопросы, чтобы появлялись новые рабочие места. И желательно, чтобы наша область развивалась в сельскохозяйственной отрасли и в отрасли новых технологий». Фракция КПРФ, говоря об инвестиционной деятельности, обратила внимание на более тщательную проработку соглашений, чтобы исключить негативные последствия для жителей региона.

Валентина Остроушко, заместитель председателя орловского Облсовета (фракция КПРФ): «Фракция КПРФ считает, что когда правительство с инвесторами заключает договор, обязательно должны прописываться и проговариваться такие моменты, которые касаются жизни и здоровья жителей Орловской области». Правительству было рекомендовано скорректировать инвестиционную стратегию. Провести работу над ошибками придется и в деятельности государственных унитарных предприятий. Это дорожная служба, ветеринарно-утилизационный завод и орловский издательский дом. Проверка их финансово-хозяйственной деятельности выявила много нарушений.

Михаил Вдовин, первый зампред орловского Облсовета, руководитель фракции партии «Единая Россия»: «Мы отметили недостаточную работу по инвестиционной деятельности, по контролю за государственными унитарными предприятиями, и отметили ряд финансовых нарушений, которые были в этой области. Мы рекомендовали правительству в следующем году усилить контроль по этим направлениям». Из приятного: бюджетникам, хоть и не намного, но увеличили зарплату; на дороги добавили почти 90 млн рублей; 32 млн рублей выделили на социально-культурную сферу. На эти деньги капитально отремонтируют районный дом культуры, несколько школ и спортивных залов. Произошло и еще одно знаковое событие. Селу Красное в Залегощенском районе присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».





Оксана Гранн

30 марта 2018 года







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