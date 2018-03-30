Новости версия для печати В Орле инспекторы Госпожнадзора и сотрудники прокуратуры заглянули в кинотеатры и детские игровые зоны Тотальные проверки мест массового скопления людей продолжаются. Сегодня проверяющие зашли в крупнейший торгово-развлекательный комплекс Орла. Без нарушений не обошлось, однако выносить вердикт пока не спешат – впереди целый комплекс проверочных мероприятий, в том числе тщательное изучение разрешительной документации. Двери аварийных выходов вместе с проверяющими попыталась открыть наша съемочная группа.



Инспекцию ТМК «ГРИНН» проверяющие начали еще несколько дней назад. Площадь большая, в один день не управиться. Первым проверили детский клуб.

Алексей Лавриков, зам. начальника отдела Госпожнадзора МЧС России по Орловской области: «Были у нас определенные проблемы с арендаторами мест общественного питания – не на достаточном уровне уделяется внимание проходам. Есть рекомендация перенести эту зону на нижние этажи». Далее инспекции подверглись кинотеатры - одно из самых любимых мест орловцев. Начали с проверки системы пожаротушения.

Игорь Пелих, зам. директора по эксплуатации и строительным вопросам ТМК «ГРИНН»: «Мы видели, что при сбросе воды было первоначальное рабочее давление, и когда давление начало падать, включились насосы, повышающие давление в системе». Представители торгового комплекса заверили: проверки пожаротушения здесь проходят каждый месяц в обязательном порядке. Однако у инспекторов Госпожнадзора немало вопросов.

Алексей Лавриков, зам. начальника отдела государственного пожарного надзора МЧС России по Орловской области: «Есть у нас определенные вопросы по аварийному освещению, других вопросов по кинотеатру у нас нет». На момент осмотра самого большого концертного зала все двери были открыты. Проход в концертный зал – свободный.

Игорь Пелих, зам. директора по эксплуатации и строительным вопросам ТМК «ГРИНН»: «Из этого зала имеются восемь эвакуационных выходов, два из этих выходов находятся на верхнем ярусе, эти выходы выводят на пути эвакуации эвакуационными лестницами, которые выходят непосредственно на улицу. И еще шесть эвакуационных выходов оборудованы специальными поручнями «антипаника», которые открывают двери легко и просто». Все органы управления пожарной автоматикой расположены в КПП. По словам сотрудников ТМК, контроль за этим ведется в круглосуточном режиме.

Артем Соседенко, главный инженер орловского филиала Фонда пожарной безопасности: «Два прибора управляют пожарной сигнализацией, есть стойка оповещения и система обеспечения водяного пожаротушения, то есть при поступлении любого сигнала, вся информация стекается сюда». Сегодня серьезных нарушений не выявили. Но на этом проверки не заканчиваются. Уже на вторник намечена масштабная учебная эвакуация. Сценарий известный – пожар. И пострадавших в нем быть не должно.





Юлия Опанасюк

30 марта 2018 года







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