Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
30.03.2018
20:20:35
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле инспекторы Госпожнадзора и сотрудники прокуратуры заглянули в кинотеатры и детские игровые зоны

Тотальные проверки мест массового скопления людей продолжаются. Сегодня проверяющие зашли в крупнейший торгово-развлекательный комплекс Орла. Без нарушений не обошлось, однако выносить вердикт пока не спешат – впереди целый комплекс проверочных мероприятий, в том числе тщательное изучение разрешительной документации. Двери аварийных выходов вместе с проверяющими попыталась открыть наша съемочная группа.

Инспекцию ТМК «ГРИНН» проверяющие начали еще несколько дней назад. Площадь большая, в один день не управиться. Первым проверили детский клуб.
Алексей Лавриков, зам. начальника отдела Госпожнадзора МЧС России по Орловской области: «Были у нас определенные проблемы с арендаторами мест общественного питания – не на достаточном уровне уделяется внимание проходам. Есть рекомендация перенести эту зону на нижние этажи».
Далее инспекции подверглись кинотеатры - одно из самых любимых мест орловцев. Начали с проверки системы пожаротушения.
Игорь Пелих, зам. директора по эксплуатации и строительным вопросам ТМК «ГРИНН»: «Мы видели, что при сбросе воды было первоначальное рабочее давление, и когда давление начало падать, включились насосы, повышающие давление в системе».
Представители торгового комплекса заверили: проверки пожаротушения здесь проходят каждый месяц в обязательном порядке. Однако у инспекторов Госпожнадзора немало вопросов.
Алексей Лавриков, зам. начальника отдела государственного пожарного надзора МЧС России по Орловской области: «Есть у нас определенные вопросы по аварийному освещению, других вопросов по кинотеатру у нас нет».
На момент осмотра самого большого концертного зала все двери были открыты. Проход в концертный зал – свободный.
Игорь Пелих, зам. директора по эксплуатации и строительным вопросам ТМК «ГРИНН»: «Из этого зала имеются восемь эвакуационных выходов, два из этих выходов находятся на верхнем ярусе, эти выходы выводят на пути эвакуации эвакуационными лестницами, которые выходят непосредственно на улицу. И еще шесть эвакуационных выходов оборудованы специальными поручнями «антипаника», которые открывают двери легко и просто».
Все органы управления пожарной автоматикой расположены в КПП. По словам сотрудников ТМК, контроль за этим ведется в круглосуточном режиме.
Артем Соседенко, главный инженер орловского филиала Фонда пожарной безопасности: «Два прибора управляют пожарной сигнализацией, есть стойка оповещения и система обеспечения водяного пожаротушения, то есть при поступлении любого сигнала, вся информация стекается сюда».
Сегодня серьезных нарушений не выявили. Но на этом проверки не заканчиваются. Уже на вторник намечена масштабная учебная эвакуация. Сценарий известный – пожар. И пострадавших в нем быть не должно.


Юлия Опанасюк
30 марта 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта