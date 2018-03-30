В Орле инспекторы Госпожнадзора и сотрудники прокуратуры заглянули в кинотеатры и детские игровые зоны

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В Орле инспекторы Госпожнадзора и сотрудники прокуратуры заглянули в кинотеатры и детские игровые зоныТотальные проверки мест массового скопления людей продолжаются. Сегодня проверяющие зашли в крупнейший торгово-развлекательный комплекс Орла. Без нарушений не обошлось, однако выносить вердикт пока не спешат – впереди целый комплекс проверочных мероприятий, в том числе тщательное изучение разрешительной документации. Двери аварийных выходов вместе с проверяющими попыталась открыть наша съемочная группа.
Инспекцию ТМК «ГРИНН» проверяющие начали еще несколько дней назад. Площадь большая, в один день не управиться. Первым проверили детский клуб.
Далее инспекции подверглись кинотеатры - одно из самых любимых мест орловцев. Начали с проверки системы пожаротушения.
Алексей Лавриков, зам. начальника отдела Госпожнадзора МЧС России по Орловской области: «Были у нас определенные проблемы с арендаторами мест общественного питания – не на достаточном уровне уделяется внимание проходам. Есть рекомендация перенести эту зону на нижние этажи».
Представители торгового комплекса заверили: проверки пожаротушения здесь проходят каждый месяц в обязательном порядке. Однако у инспекторов Госпожнадзора немало вопросов.
Игорь Пелих, зам. директора по эксплуатации и строительным вопросам ТМК «ГРИНН»: «Мы видели, что при сбросе воды было первоначальное рабочее давление, и когда давление начало падать, включились насосы, повышающие давление в системе».
На момент осмотра самого большого концертного зала все двери были открыты. Проход в концертный зал – свободный.
Алексей Лавриков, зам. начальника отдела государственного пожарного надзора МЧС России по Орловской области: «Есть у нас определенные вопросы по аварийному освещению, других вопросов по кинотеатру у нас нет».
Все органы управления пожарной автоматикой расположены в КПП. По словам сотрудников ТМК, контроль за этим ведется в круглосуточном режиме.
Игорь Пелих, зам. директора по эксплуатации и строительным вопросам ТМК «ГРИНН»: «Из этого зала имеются восемь эвакуационных выходов, два из этих выходов находятся на верхнем ярусе, эти выходы выводят на пути эвакуации эвакуационными лестницами, которые выходят непосредственно на улицу. И еще шесть эвакуационных выходов оборудованы специальными поручнями «антипаника», которые открывают двери легко и просто».
Сегодня серьезных нарушений не выявили. Но на этом проверки не заканчиваются. Уже на вторник намечена масштабная учебная эвакуация. Сценарий известный – пожар. И пострадавших в нем быть не должно.
Артем Соседенко, главный инженер орловского филиала Фонда пожарной безопасности: «Два прибора управляют пожарной сигнализацией, есть стойка оповещения и система обеспечения водяного пожаротушения, то есть при поступлении любого сигнала, вся информация стекается сюда».