Орловские бизнесмены смогут пройти обучение в Школе экспорта

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суббота
31.03.2018
12:23:47
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Орловские бизнесмены смогут пройти обучение в Школе экспортаМежду Школой экспорта Российского экспортного центра и Орловской областью заключено соглашение о реализации образовательной программы для предприятий нашего региона.
Как сообщает информационный портал Орловской области, документ предусматривает организацию, координацию, методологическое сопровождение образовательной программы Школы экспорта РЭЦ.
Наш регион взял на себя обязательство по подбору площадки для предоставления образовательных услуг, формированию штата тренеров и привлечению компаний к обучению.
Обучение в Школе экспорта позволит руководителям предприятий малого и среднего бизнеса повысить уровень своей квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности, отметил зампред правительства области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов.
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