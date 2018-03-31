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Орловские бизнесмены смогут пройти обучение в Школе экспорта

Наш регион взял на себя обязательство по подбору площадки для предоставления образовательных услуг, формированию штата тренеров и привлечению компаний к обучению.

Обучение в Школе экспорта позволит руководителям предприятий малого и среднего бизнеса повысить уровень своей квалификации по вопросам внешнеэкономической деятельности, отметил зампред правительства области по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов.