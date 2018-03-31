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Переход по весеннему льду опасен!

Рейд состоялся 29 марта.

По словам специалистов, несмотря на то, что на реках и озерах наблюдаются проталины, люди, рискуя жизнь, продолжают переходить по льду, чтобы сократить путь. Участники рейда провели разъяснительные беседы с 78 орловцами, раздали и развесили на стендах информационные памятки.

Традиционно особое внимание уделялось безопасности детей. Родителям рекомендовано напомнить своим детям о правилах поведения на льду и рассказать о возможных последствиях.