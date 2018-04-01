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воскресенье
1.04.2018
14:53:07
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Орловский краеведческий музей приглашает детей и взрослых в «Школу народных ремесел»Опытные мастера научат желающих художественной лепке глиняных игрушек, росписи по глине и дереву, плетению из лозы, бересты и нитей, конструированию фольклорных кукол.
Мастера «Школы народных ремесел» являются постоянными участниками специализированных выставок по декоративно-прикладному искусству, в совершенстве владеют приемами работы с материалами, являются опытными педагогами, сообщает информационный портал Орловской области.
Программа Орловского краеведческого музея рассчитана на разные возрастные группы - начиная с 5 лет.
Занятия будут проводиться по субботам и воскресеньям с апреля по июнь 2018 г.
Первый урок состоится 7 апреля в 11:00.
График работы «Школы народных ремесел»
7 апреля, суббота, 11-00 - Плетение из рогоза.
14 апреля, суббота, 13-00 - Тряпичная кукла «Веснянка».
15 апреля, воскресенье, 11-00 - Тряпичная кукла-закрутка.
21 апреля, суббота, 11-00 - Изделия из глины.
28 апреля, суббота, 12-00 - Текстильная кукла.
5 мая, суббота, 14-00 - «Орловский спис».
6 мая, воскресенье, 14-00 - Тряпичная кукла.
12 мая, суббота, 11-00 - Плетение из рогоза.
13 мая, воскресенье, 12-00 - «Орловский спис».
20 мая, воскресенье, 13-00 - Текстильная кукла.
26 мая, суббота, 13-00 - Тряпичная кукла «Веснянка».
27 мая, воскресенье, 14-00 - Тряпичная кукла.
2 июня, суббота, 11-00 - Тряпичная кукла-закрутка.
3 июня, воскресенье, 12-00 - «Орловский спис».
9 июня, суббота, 11-00 - Плетение из рогоза.
10 июня, воскресенье, 13-00 - Текстильная кукла.
16 июня, суббота, 11-00 - Изделия из глины.
17 июня, воскресенье, 14-00 - Тряпичная кукла.
23 июня, суббота, 13-00 - Тряпичная кукла «Веснянка».
24 июня, воскресенье, 12-00 - «Орловский спис».
30 июня, суббота, 11-00 - Тряпичная кукла-закрутка.
Дополнительная информация и предварительная запись по телефону: 50-98-58, 47-13-91.
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