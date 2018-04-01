Новости версия для печати Орловский краеведческий музей приглашает детей и взрослых в «Школу народных ремесел» Опытные мастера научат желающих художественной лепке глиняных игрушек, росписи по глине и дереву, плетению из лозы, бересты и нитей, конструированию фольклорных кукол.



Мастера «Школы народных ремесел» являются постоянными участниками специализированных выставок по декоративно-прикладному искусству, в совершенстве владеют приемами работы с материалами, являются опытными педагогами, сообщает информационный портал Орловской области. Программа Орловского краеведческого музея рассчитана на разные возрастные группы - начиная с 5 лет. Занятия будут проводиться по субботам и воскресеньям с апреля по июнь 2018 г. Первый урок состоится 7 апреля в 11:00. График работы «Школы народных ремесел»

7 апреля, суббота, 11-00 - Плетение из рогоза. 14 апреля, суббота, 13-00 - Тряпичная кукла «Веснянка». 15 апреля, воскресенье, 11-00 - Тряпичная кукла-закрутка. 21 апреля, суббота, 11-00 - Изделия из глины. 28 апреля, суббота, 12-00 - Текстильная кукла. 5 мая, суббота, 14-00 - «Орловский спис». 6 мая, воскресенье, 14-00 - Тряпичная кукла. 12 мая, суббота, 11-00 - Плетение из рогоза. 13 мая, воскресенье, 12-00 - «Орловский спис». 20 мая, воскресенье, 13-00 - Текстильная кукла. 26 мая, суббота, 13-00 - Тряпичная кукла «Веснянка». 27 мая, воскресенье, 14-00 - Тряпичная кукла. 2 июня, суббота, 11-00 - Тряпичная кукла-закрутка. 3 июня, воскресенье, 12-00 - «Орловский спис». 9 июня, суббота, 11-00 - Плетение из рогоза. 10 июня, воскресенье, 13-00 - Текстильная кукла. 16 июня, суббота, 11-00 - Изделия из глины. 17 июня, воскресенье, 14-00 - Тряпичная кукла. 23 июня, суббота, 13-00 - Тряпичная кукла «Веснянка». 24 июня, воскресенье, 12-00 - «Орловский спис». 30 июня, суббота, 11-00 - Тряпичная кукла-закрутка. Дополнительная информация и предварительная запись по телефону: 50-98-58, 47-13-91.





Вести-Орёл

1 апреля 2018 года







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