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Уникальную операцию провели нейрохирурги НКМЦ им. Зинаиды Круглой

Впервые была найдена и прооперирована редчайшая опухоль - остеома, которая стала причиной сильнейших головных болей у ребенка.

Девочка 10 лет более полугода страдала от сильнейших головных болей. Она перестала ходить в школу, и качество жизни, по оценкам специалистов, сводилось к нулю. Установить причину болезни не могли ни самые разные диагностические процедуры, ни консультации множества специалистов. Ее разглядели только орловские детские нейрохирурги. 
Евгений Старов, нейрохирург НКМЦ им. Круглой: «Мы госпитализировали ребенка, провели доскональное обследование, выполнили и компьютерную томографию и ядерно-магнитно-резонансную томографию. Во многих срезах практически мы видим абсолютную норму, и только в одном срезе мы поймали объемное образование, которое локализуется внутри черепа и непосредственно связано с костью». 
Единственным методом, способным облегчить девочке жизнь, оказалось хирургическое вмешательство. 
Евгений Старов, нейрохирург НКМЦ им. Круглой: «Ребенка пришлось прооперировать, и во время операции нам пришлось резецировать участок теменной кости. Было удалено это образование. Закончилась операция тем, что была выполнена пластика свода черепа титановой пластиной. Послеоперационный период протекал достаточно гладко, боли у ребенка купировались буквально на вторые-третьи сутки после операции». 
На гистологическом исследовании, которое было выполнено в открывшемся недавно в НКМЦ отделении патоморфологии, было выявлено, что это остеома - доброкачественное образование, которое, несмотря на небольшие размеры, способно вызывать сильнейшие головные боли. 
Евгений Старов, нейрохирург НКМЦ им. Круглой: «Встречается это заболевание достаточно редко, мы впервые встретились с этим заболеванием, поэтому диагностика была достаточно сложная». 
Результат: первая в истории детской неврологии в Орле остеома удалена, а ребенок выздоровел и уже ходит в школу. 
 
На Всемирном Азиатском съезде нейрохирургов, который пройдет в мае в Японии нейрохирург орловского НКМЦ Евгений Старов выступит с докладом .
 



Елена Литинская
1 апреля 2018 года

 


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