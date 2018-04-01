Новости версия для печати

«Все вещи ждут прикосновенья»

Людмила Романовна Домарацкая - преподаватель отделения «Фотовидеотворчество» орловского колледжа культуры и искусств, член Союза фотохудожников РФ, участница зональных, областных, международных выставок.



Открытие выставки, которая называется «Все вещи ждут прикосновенья», приурочено к юбилею автора. Выставка явилась результатом поисков последних лет фотохудожницы.



В день открытия вокруг именинницы и её работ собрались ученики, коллеги и друзья. Скромная и талантливая, Людмила Романовна, по словам её воспитанников и продолжателей дела фотоискусства, является образцом настоящего педагога. Её ученики говорят о ней так: «Она открывает в нас что-то новое, более глубокое. И мы другими глазами смотрим на жизнь».



Работы Людмилы Домарацкой, представленные на выставке, чем-то похожи на автора – такие же спокойные и смотрящие вглубь.



На выставке представлено около пятидесяти коллажей, натюрмортов, пейзажей. Выставка продолжит свою работу до 25 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба орловского краеведческого музея.