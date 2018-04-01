Новости версия для печати Поклонников тургеневского творчества ожидают почетные грамоты и денежные премии Объявлены два конкурса, посвященные юбилею Ивана Сергеевича Тургенева.



В Орловской области стартовал творческий конкурс, посвященный 200-летию со дня рождения Тургенева. Участниками конкурса могут стать журналисты и авторы различных печатных изданий. Условия опубликованы на портале правительства региона. Кроме того, проходит конкурс , объявленный Облсоветом. Словом, все, кто любит творчество нашего знаменитого земляка, могут заявить об этом в своих работах.





Орловское Информбюро

1 апреля 2018 года







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