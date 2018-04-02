Новости версия для печати МЧС: к возгоранию в ремонтном цехе привело грубое нарушение правил пожарной безопасности ЧП произошло вечером в пятницу в ангаре на Залегощенском шоссе.



Когда на Залегощенское шоссе прибыли первые пожарные расчеты, пламя уже бушевало внутри здания и вырывалось наружу сквозь листы металлопрофиля, которым обшит ангар. Пожару был присвоен повышенный ранг. Особый риск ситуации добавляло то, что в помещении хранились емкости с кислородом и пропаном.

Михаил Баев, зам. начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области: «В здании данного ангара находились баллоны, которые были эвакуированы сотрудниками пожарной охраны. Как сообщил хозяин постройки, в помещении, где начался пожар, работал всего один человек.



Как только основные работы по локализации пожара были закончены, отыскать вероятный источник возгорания сотрудникам МЧС удалось довольно быстро: местонахождение буржуйки соответствует в помещении участку наибольшего выгорания. Железные швеллеры над ним, буквально, изогнуты дугой.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи типа «буржуйка». Криминальную направленность пожара в данном случае можно исключить. Здание этого склада было закрыто на замок. При этом сторож территории был на месте». Однако вовсе не сторож ангара поднял тревогу. Это сделал экипаж ДПС, который нес службу неподалеку. Как говорят огнеборцы, именно своевременный сигнал полицейских позволил пожарным караулам прибыть к месту ЧП вовремя.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Не допустили распространение огня на рядом стоящие складские помещения, что минимизировало потери в результате пожара». Последнее слово в определении причин ЧП остается за экспертом испытательно-пожарной лаборатории. Среди людей никто не пострадал, ущерб от пожара уточняется.





Иван Суверин

2 апреля 2018 года







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