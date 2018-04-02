Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 44 ДТП Среди них три ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.



31 марта в 12:25 водитель, управляя автомобилем «Газ» - при движении задним ходом по прилегающей территории д.9 по улице Кромской допустил наезд на пешехода-женщину 1931 года рождения. При ДТП женщина получила телесные повреждения, с места ДТП была доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена домой.



1 апреля в 5:50 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», в районе д. №22 по ул. Гражданской, не справился с управлением и совершил наезд на кирпичную стену. В результате ДТП два пассажира автомобиля ВАЗ - женщины - получили телесные повреждения.



1 апреля в 20:45 водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», двигался по Болховскому шоссе и в районе д.9 А произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение, после осмотра и установления диагноза назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

2 апреля 2018 года







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