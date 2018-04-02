Новости версия для печати В Орловской области выявлено ещё два случая бешенства Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, от смертельного вируса пала кошка в Покровском районе, в Свердловском районе пострадала собака.



Отметим, что с начала года на территории Орловской области зафиксировано уже 28 случаев бешенства у животных.



В настоящее время бешенство является неизлечимым заболеванием. Спасти от смертельного вируса может только своевременная вакцинация.





Орловское Информбюро

2 апреля 2018 года







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