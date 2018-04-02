Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Хотим помочь: в Орле прошла благотворительная акция в память о погибших в Кемерово.



- ЧП на границе Орла и Орловского района: человеческий фактор вновь стал причиной крупного пожара.



- Безопасная дорога к знаниям. Региональное отделение ОНФ проверило «зебры» у школ.



- Много читают и много знают. Неделя детской книги прошла в регионе.



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Вести-Орёл

2 апреля 2018 года







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