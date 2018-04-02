Новости версия для печати Орловская область дополнительно получит более 129 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию мостов Распоряжение об увеличении межбюджетных трансфертов субъектам Федерации на финансирование дорожной деятельности в 2018 году подписал Дмитрий Медведев.



Средства распределят между 30 субъектами. В нашем регионе они будут направлены на завершение реконструкции моста через реку Сосну в городе Ливны, а также - на возобновление работ по реконструкции моста через реку Зушу в Мценске.





Юлия Сулим

2 апреля 2018 года







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