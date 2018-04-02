Новости версия для печати Сегодня - международный день детской книги Он отмечается в честь дня рождения известного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. А на минувших весенних каникулах в Орловской области прошла Неделя детской книги, которая завершилась большим праздником в Мценске. Любят ли читать современные дети, и какую литературу предпочитают?



Детей, которые предпочитают книги телевидению и интернету, сегодня не так много. Но работники детской библиотеки утверждают, что активных читателей у них достаточно. Причем, дети берут литературу не только по школьной программе и внеклассному чтению.

Елена Аничкина, заведующая отделом обслуживания младших школьников библиотеки им. Пришвина: «Дети любят книги о сверстниках, веселые истории – классика детской литературы: Драгунский, Галявкин, Пивоварова. У них есть продолжатели – Андрей Усачев, Михаил Яснов, Артур Гиваргизов, Сергей Георгиев». Детские писатели есть и в Орле. По мнению Светланы Голубевой, автора шести книг для детей, писать для ребят еще сложнее, чем для взрослых.

Светлана Голубева, детский писатель: «Детские книги должны быть искренними. Чем больше маленький человек верит тебе, верит твоему слову, можно будет рассчитывать на то, что книга будет востребована, что она будет интересна. Это, наверное, и подстегивает. И вообще, я думаю, что писатель должен держать внутри себя образ своего будущего читателя». Накануне одну из своих книг «Веселые превращения», написанную в соавторстве с Еленой Машуковой и Андреем Фроловой, Светлана Голубева подарила юным читателям из Мценска. Там в рамках ежегодной недели детской книги прошел праздник «Книжная радуга».

Александр Лысенко, издатель: «Дети в Мценске необыкновенно хорошо слушали, выступали, читали стихи – глаза горят. Я задал вопрос: «Кто любит читать?». Только несколько человек признались, что не любят. Но зато – честно. А вообще дети знают много авторов, знают классику». На праздники дети не только читали отрывки из известных произведений, но и показывали театрализованные миниатюры по ним. Мценск в этом году объявлен столицей детской и юношеской книги в Орловской области.





Татьяна Тимохина

2 апреля 2018 года







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